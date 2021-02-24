أتشيمبونج: يجب معاقبة الزمالك ولم أقابل نادر السيد منذ 2018

أعرب الغاني بنجامين أتشيمبونج مهاجم الزمالك السابق، عن حزنه لما تعرض له من قبل مسؤولي الزمالك بشأن عدم حصوله على مستحقاته.

وحكمت المحكمة الرياضية، على نادي الزمالك بدفع مليون و100 ألف دولار، لصالح اللاعب الغاني البالغ من العمر 30 عامًا، ولكن أشيمبونج أكد في تصريحات لـ"بي بي سي"، إنه لم يتلق أي أموال من الأبيض.

وقال أتشيمبونج في تصريحات لشبكة "بي بي سي"، متحدثا عن أزمته مع الزمالك:"لا يمكنهم معاملة الناس مثل الحيوانات، نحن بشر وجئنا للعمل".

ويقول أتشيمبونج أيضًا إنه عندما انضم إلى بتروجيت على سبيل الإعارة لمدة خمسة أشهر في عام 2018، تم خداعه في التوقيع على وثيقة تنص على أن لن يتنازل فقط عن راتبه مع الزمالك أثناء لعبه مع بتروجيت ولكن عن كل عقده.

وأضاف:"الشيء الوحيد الذي وقعت عليه عن علم هو أن بتروجيت ستدفع لي نصف الموسم الذي كنت سألعبه".

ووجه الزمالك رسالة إلى الفيفا أعلن خلالها عن "تسوية مع وكيل اللاعب" وأن اللاعب الغاني وافق على الحصول على 250 ألف دولار فقط، ونفى اللاعب حصوله على أموال من قبل مسؤولي الزمالك.

وكان الزمالك قد كلف قبل أسابيع، نادر السيد وكيل اللاعبين ووكيله أتشيمبونج السابق بحل الأزمة، ولكن اللاعب الغاني علق على هذا الأمر قائلا:"لم أقابل السيد منذ 2018، وليس لدي أدنى فكرة عما يفعله نادر السيد والزمالك".

ومن المقرر أن تنظر لجنة الانضباط في قضية أتشيمبونج، غدا الخميس، وقد يتم معاقبة الزمالك بالحرمان من التعاقدات، أو خصم النقاط.