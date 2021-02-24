فريق الأسود.. الصحف التنزانية تتغزل بفريق سيمبا عقب فوزه على الأهلي

سلطت بعض الصحف في تنزانيا، الضوء على هزيمة فريق الأهلي أمام سيمبا التنزاني في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأعربت الصحف عن فخرها بفريق سيمبا عقب هزيمته لبطل افريقيا والاقتراب من التأهل لدور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت صحيفة " daily news " أن الاهلي لم يتمكن للمرة الثالثة من الفوز أمام سيمبا على ملعبه حيث كانت المره الأولي عام 1984 والثانية 2019، مضيفة أن سيمبا يقترب كثيرا من التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة.

بينما أكدت صحيفة mwananchi" أن فريق سيمبا هو فريق " الأسود "عقب فوزه أمام بطل أفريقيا حيث أكدت أن سيمبا تمكن من استغلال نقاط ضعف الأهلي وولعبه في ظروف صعبه عليه من حرارة الجو والرطوبة.

بينما أكدت صحيفة "ippmedia" أن سيمبا فريق قوي و درس الأهلي جيدا لتحقيق الفوز وهو ما حدث، مضيفة أن سيمبا استغل عوامل الأرض والجمهور لصالحه.