الزمالك يستأنف تدريباته غدا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا الخميس، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى القاهرة ظهر اليوم الأربعاء، قادمة من السنغال، بعد مواجهة تونجيث في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.