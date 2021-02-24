أداء سيئ.. محمد صلاح يعدد أسباب تعادل الزمالك أمام تونجيث السنغالي

كشف محمد صلاح نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، عن سر تعادل الفريق أمس أمام تونجيث السنغالي في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمد صلاح، في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت" أن لاعبي الفريق قدموا أداءً سيئًا خلال المباراة، ولم يكن لديهم أي إصرار على الفوز.

وأضاف أن هناك بعض اللاعبين شعروا بأنهم أكبر من النادي، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، مشددا أن الأداء كان به نوع من "الدلع".

وأضاف أن باتشيكو المدير الفني للفريق، لم تكن له السيطرة الكاملة على اللاعبين أمس ولم ينفذوا تعليماته داخل الملعب.

وتابع أن ضياع النقاط، في بداية مشوار الفريق في البطولة الأفريقية سيصعب من مهمة الفريق في الفترة المقبلة.