وأكد محمد صلاح، في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت" أن لاعبي الفريق قدموا أداءً سيئًا خلال المباراة، ولم يكن لديهم أي إصرار على الفوز.
وأضاف أن هناك بعض اللاعبين شعروا بأنهم أكبر من النادي، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، مشددا أن الأداء كان به نوع من "الدلع".
وأضاف أن باتشيكو المدير الفني للفريق، لم تكن له السيطرة الكاملة على اللاعبين أمس ولم ينفذوا تعليماته داخل الملعب.
وتابع أن ضياع النقاط، في بداية مشوار الفريق في البطولة الأفريقية سيصعب من مهمة الفريق في الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أداء سيئ.. محمد صلاح يعدد أسباب تعادل الزمالك أمام تونجيث السنغالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.