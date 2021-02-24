الدوري السعودي: نعيم السليتي يقود الاتفاق للفوز على الفتح

قاد الدولي التونسي نعيم السليتي فريقه الاتفاق للفوز على مضيفه الفتح بتسجيله هدف الانتصار 3-2 أمس الثلاثاء لحساب الجولة العشرين لبطولة السعودية لكرة القدم.



ومنح السليتي العلامة الكاملة للاتفاق بعدما نجح في كسر التعادل 2-2 وتحقيق الهدف الثالث في الدقيقة 79 رافعا رصيده إلى 8 أهداف في بطولة هذا الموسم.



وصعد الاتفاق إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة في حين تجمد عداد الفتح عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وات