الدوري السعودي: نعيم السليتي يقود الاتفاق للفوز على الفتح

قاد الدولي التونسي نعيم السليتي فريقه الاتفاق للفوز على مضيفه الفتح بتسجيله هدف الانتصار 3-2 أمس الثلاثاء لحساب الجولة العشرين لبطولة السعودية لكرة القدم.
ومنح السليتي العلامة الكاملة للاتفاق بعدما نجح في كسر التعادل 2-2 وتحقيق الهدف الثالث في الدقيقة 79 رافعا رصيده إلى 8 أهداف في بطولة هذا الموسم.
وصعد الاتفاق إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة في حين تجمد عداد الفتح عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.
وات
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