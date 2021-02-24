في عيد ميلاده.. محطات بارزة في مشوار بشير التابعي نجم الزمالك السابق

يحتفل بشير التابعي مدافع فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ45، حيث أنه من مواليد 24 فبراير عام 1976، بمحافظة دمياط.
وكان أول فريق يحمل قميصه التابعي هو دمياط لمدة 3 مواسم، قبل أن ينتقل للزمالك عام 1997 ، وساهم معه في حصد العديد من البطولات حتى عام 2004.
وانتقل التابعي من نادي الزمالك إلى الدوري التركي عبر بوابة تشايكور ريزه سبور، في عام 2004 وحتى 2007.
وفي عام 2008 عاد بشير لقيادة دفاع الزمالك لمدة موسم، قبل أن يخوض تجربة جديدة مع بورصا سبور، ثم عاد للكرة المصرية مرة أخرى عن طريق المنصورة ثم سموحة وطلائع لجيش قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2012.
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