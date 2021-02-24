ليلى هيثم: الروح العالية وراء فوز سيدات الأهلي بجميع المباريات هذا الموسم

أبدت ليلى هيثم، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، سعادتها بالتأهل لدور الأربعة في بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الطيران مساء أمس الثلاثاء، في ربع نهائي البطولة بنتيجة40-17، وأشارت إلى أن الروح العالية وراء الفوز بجميع المباريات هذا الموسم.
وقالت ليلى، إن فريق سيدات يد الأهلي يمتلك روحا عالية هذا الموسم، ويسعى لتقديم عروض قوية لحسم جميع المباريات التي يخوضها لحصد البطولات المختلفة.
وأشارت إلى أن الجهاز الفني للفريق يبذل جهودا كبيرة لإعداد اللاعبات ويعمل على مشاركتهن في جميع المباريات؛ بحثًا عن مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من منصات التتويج هذا الموسم فى بطولتي الدوري والكأس.
وأكدت أن فريق سيدات يد الأهلي وجهازه الفني في حالة تركيز شديدة هذا الموسم، وقد أغلق صفحة الفوز على الطيران في كأس مصر؛ وسيبدأ اليوم الاستعداد بكل قوة وجدية لمباراة سبورتنج في الدوري.
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