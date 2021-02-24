لاعبة يد بـ سيدات الأهلي: كأس مصر هدفنا.. ونسعى لحصد جميع البطولات

أكدت فريدة هاني، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، أن الفريق يقدم عروضا قوية في بطولة كأس مصر، وتأهل عن جدارة واستحقاق إلى دور الأربعة، بعد فوزه على الطيران أمس الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة التي يسعى لحصد لقبها.
وقالت فريدة ، إن فريق سيدات يد الأهلي جاهز لجميع المباريات، ويسير بخطى ثابته بهدف حصد جميع الألقاب في الموسم الجديد، وتعويض الإخفاقات التي واجهها الموسم الماضي، وقد تعاهد الجميع على ذلك لإسعاد جماهير النادي.
وأشارت فريدة، إلى أن المنافسة هذا الموسم صعبة لجميع الفرق بعد التدعيمات الكبيرة التي قامت بها الأندية، وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهد والتركيز والاستعداد الجيد لتحقيق الفوز في المواجهات المقبلة.
واختتمت فريدة تصريحاتها بالتأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه جماهير الأهلي في دعم الفريق وتحفيزه دائما لمواصلة العمل؛ من أجل التربع على عرش كرة اليد والتتويج بكل الألقاب والبطولات في الفترة المقبلة.
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