النصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زد بدوري القسم الثاني

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لمواجهة فريق زد في الجولة 15 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

ويؤدي الفريق اليوم الأربعاء مرانه الأساسي على ملعبه بمصر الجديدة بقيادة سيد عيد المدير الفني الذي قام باستغلال الحالة المعنوية المرتفعة لدي اللاعبين بعد الفوز الأخير علي منتخب السويس، وقام بتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز وإنهاء الدور الأول بفوز علي فريق زد يعطي ثقة للاعبين والوصول لمركز جيد ومواصلة الأداء الجيد والانتصارات في الدور الثاني.

وتشهد التدريبات عودة رامز زيدان وحسام أشرف بعد تعافيهما من الإصابة كما يقوم الجهاز الفني بتجهيز الايفواري الفونسو من أجل الدفع به في المباريات المقبلة.

ويحتل النصر المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة والفوز قد يصعد بالنصر لأكثر من مركز ليدخل منطقة الأمان.