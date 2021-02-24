ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات الأسبوع العشرون

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عمر شويل - جدة حافظ فريق الشباب على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي “دوري المحترفين السعودي” بعد نتائج مباريات الجولة العشرون والتى أسفرت عن فوز فريق الرائد على أبها 3 – صفر، وفوز فريق التعاون على الوحدة 2- صفر، وفوز فريق الشباب على الأهلي 3- صفر، وتعادل الباطن مع القادسية 2-2، وتعادل ضمك مع العين 1-1، وفوز الاتفاق على الفتح 3-2، وفوز الفيصلى على الاتحاد 3-1، وفوز النصر على الهال 1-صفر.

نتائج مباريات الأسبوع العشرون من الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي بعد الأسبوع العشرون

بعد انتهاء مباريات الاسبوع العشرون من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري المحترفين السعودي” تصدر فريق الشباب قمة الجدول برصيد 41 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب المنافسين فريق الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة، وباقى 9 جولات على نهاية الدوري السعودي والصراع على المركز الأول مشتعل بين الشباب والهلال والأهلي والاتحاد على المربع الذهبى والمركز الأول ولقب البطولة، فى حين يتصارع فريق ارائد مع فريق ضمك وفريق العين على النجاة من الهبوط وقد جاءت ترتيب جدول ترتيب الدوري السعودي على النحو التالي:-

الشباب الأول برصيد 41 نقطة. الهلال الثاني برصيد 36 نقطة. الأهلي الثالث برصيد 35 نقطة. الاتحاد الرابع برصيد 32 نقطة. الاتفاق الخامس برصيد 30 نقطة. القادسية السادس برصيد 29 نقطة. التعاون السابع برصيد 28 نقطة. النصر الثامن برصيد 28 نقطة. الوحدة التاسع برصيد 27 نقطة. الفيصلى العاشر برصيد 26 نقطة. الفتح الحادي عشر برصيد 25 نقطة. الباطن الثاني عشر برصيد 24 نقطة. أبها الثالث عشر برصيد 24 نقطة. الرائد الرابع عشر برصيد 22 نقطة. ضمك الخامس عشر برصيد 17 نقطة. العين السادس عشر برصيد 15 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج الأسبوع العشرون