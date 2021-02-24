لهذه الأسباب الأهلي قادر على تصدر مجموعته الإفريقية

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محمد سياف - ابو ظبي - يواجه النادي الأهلي نادي فيتا كلوب، يوم الجمعة الموافق 5/3، بعد الخسارة من نادي سيمبا التنزاني بهدف وحيد مقابل لاشيء، ضمن تصفيات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.

ويأتي الأهلى في مجموعته بالمركز الثالث، برصيد 3 نقاط فقط، بعد نادي سيمبا المتصدر بـ 6 نقاط و فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويذكر على الجانب الآخر نادي الزمالك، الذي يأتي في المركز الثالث أيضاً بعد التعادل السلبي مع نادي تونجيث التنزاني، حيث يتصدر المجموعة نادي الترجي التونسي برصيد 4 نقاط، بعد التعادل الإيجابي مع نادي مولودية الجزائر 1/1، بينما يأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد نقطتين فقط.

أسباب تؤهل النادي الأهلي لتصدر مجموعته

ويسعى النادي الأهلي في هذه النسخة من البطولة الإفريقية أن يحققها مجدداً بعد فوزه في النسخة الماضية على حساب نادي الزمالك، في نهائي البطولة بنتيجة 2/1، على الرغم من أن زمام المباراة كان الزمالك هو المتحكم بها، إلا أنها في النهاية قد انتهت بفوز الأهلي في الوقت القاتل من المباراة عن طريق اللاعب محمد مجدي قفشة.

ويمتلك الأهلي أيضاً من الناحية الفنية، لاعبين على مستوى عالي من المهارات، وهو بدوره ما قد يصنع الفارق لصالح الأهلى في المباريات القادمة من البطولة.

وجدير بالذكر أن المارد الأحمر قد حقق الفوز بالبطولة الإفريقية 9 مرات، ويسعى لتحقيق العاشرة مع مدربه موسيماني، الذي نال احترام الجميع خاصةً بعد اقتناصه الأميرة السمراء من نادي الزمالك وتحقيقه النسخة التاسعة مع النادي، فضلاً عن سلسلة الانتصارات المتتالية على المستوى المحلي والإفريقي.