مجدي عبد الغني يستعيد ذكرياته في الملاعب .. شاهد

وكتب مجدى عبد الغنى في تغريدته: "والعمر يعدى قصادى ويتعاد فى حكايات".

يذكر أن عددا من أقارب مجدي عبد الغني اتهموه بالامتناع عن تسليمهم حصة ميراثهم في محطة تموين سيارات بمنطقة الوراق .

وكانت محكمة جنح الدقي، قضت بمعاقبة مجدي عبد الغني وآخرين، بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.

وأوضح عبدالغني أن أسرته كانت قد أقامت دعوى قضائية ضده لامتناعه عن تسليم حصتهم وحرمانهم من الميراث.