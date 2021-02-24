حلول زيدان للتفوق على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يعاني كثيرًا من الإصابات، فـ 9 لاعبين سيغيبوا عن مباراة اليوم وهم سيرجيو راموس وكريم بنزيما وإيدين هازارد ورودريجو ومارسيلو وإيدير ميليتاو وفيدي فالفيردي وأودريازولا.
زيدان سيحاول الخروج من تلك المباراة بأقل النتائج وهو يعي صعوبتها، فما هي حلوله لذلك اللقاء؟
- غياب كريم بنزيما سيؤثر كثيرًا على الخط الهجومي، لذا فالدفع بفرانشيسكو إيسكو كصانع ألعاب واللعب بطريقة 4-4-2 دايموند سيكون الحل الأمثل، مع الدفع بماريانو دياز وفينسيوس جونيور في خط الهجوم.
تلك الطريقة التي ستزيد عدد اللاعبين في خط الوسط أيضًا أمام خط الهجوم القوي لـ أتالانتا، وستوفر وجود جناح قوي كماركوس أسينسيو على دكة البدلاء.
- تأمين الخط الدفاعي بشكل جيد، فالغيابات ستجبره على اللعب بكل من فاسكيز وفاران وناتشو وميندي كرباعي خط الدفاع، لكنه قد يدفع بأحد الناشئين بدلًا من فاسكيز في مركز الظهير الأيمن كتشاست على سبيل المثال.
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