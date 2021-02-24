أداء مثير للدهشة.. عماد متعب ينتقد سوء مستوى الاهلي أمام سيمبا التنزاني

وأكد عماد متعب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الاهلي قدم اداء مثيرا للدهشه و" غريب " امام سيمبا مشدداعلى ان المباراة تعد من اقل المباريات التي قدمها الفريق خلال الفترة الماضية
وأضاف عماد متعب أن درجه حرارة الجو ليست مبررا على الاطلاق لهذا الاداء السيىء مضيفا ان فريق سيمبا ليس بالفريق القوي
وتابع أن لاعبي الفريق لم يكن لديهم اي اصرار على الفوز وافتقدوا " الغل " الكروي موضحا ان الاهلي لم يكن له اي شكل هجومي
وأكمل أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خاض المباراة بـ 3 لاعبين في وسط الملعب لذلك كان يحب ان يكون لهم ادوار هجومية وعدم الاكتفاء بالاداء الدفاعي
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