أخبار الرياضة.. هجوم عنيف من محمود سعد على أحمد مجاهد.. جالاتا سراي يستهدف نجم الأهلي

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
فتح الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق النار على بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، عقب هزيمة الفريق أمس أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف.
يواصل جالاتا سراي متابعته لنجوم الدوري المصري، بعد نجاح صفقة مصطفى محمد، والتي أبرمها في الانتقالات الشتوية الماضية من صفوف الزمالك.
قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، استبعاد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، من ترشيحات تولى منصب المدير الفني للجبلاية.
اتفق مسئولو اتحاد الكرة على هوية ترشيحات اختيار المدير الفني الجديد للاتحاد خلفا للدكتور محمود سعد.
تصاعدت الأزمة بين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وأندية الدوري الممتاز، بسبب مسحات فيروس كورونا.
هاجم محمود سعد المدير الفني السابق لـ اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثية المكلفه بادارة اتحاد الكرة عقب قرار اقالته امس الثلاثاء.
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