رجل المهام المستحيلة.. 5 أهداف أسطورية سجلها أولفييه جيرو..شاهد

قاد الفرنسي أولفييه جيرو، فريقه تشيلسي الإنجليزي، للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد سجله جيرو في الدقيقة 68، بضربة مقصية رائعة، ليقترب بفريقه من التأهل لدور ربع النهائي.

هدف جيرو الرائع أمس، جاء ليُضاف لسلسلة الأهداف الرائعة التي يتخصص المهاجم الفرنسي في تسجيلها، فى ظل اختلاف الناس عن كونه أحد المهاجمين الجيدين في كرة القدم، لكن لا أحد يختلف على أن جيرو متخصص في تسجيل أهداف أسطورية ستخلد في تاريخ الساحرة المستديرة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أفضل 5 أهداف لأولفييه جيرو

1- هدفه مع تشيلسي أمام ساوثهمبتون في شهر فبراير لعام 2018، وذلك في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

إيدين هازارد استلم كرة طولية من أزبيلكويتا بشكل رائع، ليمرر الكرة لـ جيرو الذي كان محاطًا بـ 4 مدافعين من ساوثهمبتون وأمامه حارس المرمى، لكنه قام بمراوغتهم في حركة واحدة، وسجل الكرة في الشباك بطريقة رائعة.

2-هدفه مع المنتخب الفرنسي أمام السويد في يوليو لعام 2017، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تهيات الكرة لـ جيرو في منطقة الجزاء أفروضها بمهارة واطلق قذيفة بقدمه اليسرى، سكنت الزاوية المستحيلة لمرمى المنتخب السويدي،

3- هدفه مع ارسنال في بداية عام 2017 أمام كريستال بالاس.

ارسنال بدأ هجمة مرتدة منظمة، ووصلت الكرة لـ أليكسس سانشيز على الجهة اليسرى، فقام بإرسال كرة عرضية، وكان جيرو متقدمًا، فسدد الكرة بكعبه مسكنًها الشباك، ليفوز الهدف بجائزة بوشكاش كأفضل هدف في العام.

4- هدفه مع ارسنال ضد النجم الأحمر الصربي في الدوري الأوروبي.

تناقل لاعبو ارسنال الكرة لينهي جيرو الهجمة بضربة مقصية رائعة في شباك الخصم.

5- هدفه في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني أمس، بضربة مقصية رائعة، ليؤكد المهاجم الفرنسي أنه رجل الأهداف المستحيلة.