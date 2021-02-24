المدير التنفيذي بوزارة الشباب يلتقي وفدا أردنيا لمناقشة التعاون في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة

التقي أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب، وفد جمعية سند للفكر والعمل الشبابي برئاسة سلطان عبد الكريم الخلايلة رئيس الجمعية، برفقة راكان عصام فاخري، وعبدالله ماجد جباره، وبهاد الدين محمد أمين، وذلك بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

دار اللقاء حول الاحتفالية التي تنظمها جمعية سند للفكر والعمل الشبابي بمناسبة مئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية والمقرر إقامتها بمقر جامعة الدول العربية يوم ٢٦ يونيو المقبل، ودعوة الدول العربية للمشاركة بها، وكذا سبل التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من المجالات.

حضر اللقاء رضا صالح مدير عام العلاقات العامة بوزارة الشباب والرياضة، جيهان حنفي مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية، علاء الدين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية بالوزارة.