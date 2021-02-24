هجوم عنيف من محمود سعد ضد أحمد مجاهد عقب قرار إقالته ..تفاصيل

هاجم محمود سعد المدير الفني السابق لـ اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثية المكلفه بادارة اتحاد الكرة عقب قرار اقالته امس الثلاثاء

وأكد محمود سعد في تصريحات اذاعية عبر اثير " اون سبورت اف ام " أنه تولي منصبه عام 2015 وقام بتقديم مقترحات وافكار لـ تطوير مسابقات الناشئين مشددا على ان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق اشاد بتلك المقترحات ولكنها لم تنفذ وتم تقديمها لـ احمد مجاهد

وأضاف أن كبار المسؤليين حذروه من ترك منصبه عقب قرار مجاهد بايقاف الدورات واستخراج الرخص مشددا ان مجاهد تحدث معه منذ فترة واعتذر له واكد انه لن " يمس " راتبه وعقب ذلك كل ما تم الاتفاق عليه في الجلسه لم ينفذ

وأضاف أن المستشار القانوني لـ الاتحاد اخبره منذ يومين انه ام ان يتقدم باستقالته ويحصل على راتبه ويتم تكريمه اوتتم اقالته ليرد عليه " هل هذا معقول ...هو انا نصاب ولا حرامي "

وتابع انه فور ذهابه لـ اتحاد الكرة في اليوم التالي ساله احد افراد الامن عن موعد جمع متعلقاته وتسليم مفاتيح الغرفه واليوم تلقي خطاب بانهاء التعاقد وايقاف مستحقاته لحين التحقيق في ازمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين