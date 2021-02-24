وأكد محمود سعد في تصريحات اذاعية عبر اثير " اون سبورت اف ام " أنه تولي منصبه عام 2015 وقام بتقديم مقترحات وافكار لـ تطوير مسابقات الناشئين مشددا على ان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق اشاد بتلك المقترحات ولكنها لم تنفذ وتم تقديمها لـ احمد مجاهد
وأضاف أن كبار المسؤليين حذروه من ترك منصبه عقب قرار مجاهد بايقاف الدورات واستخراج الرخص مشددا ان مجاهد تحدث معه منذ فترة واعتذر له واكد انه لن " يمس " راتبه وعقب ذلك كل ما تم الاتفاق عليه في الجلسه لم ينفذ
وأضاف أن المستشار القانوني لـ الاتحاد اخبره منذ يومين انه ام ان يتقدم باستقالته ويحصل على راتبه ويتم تكريمه اوتتم اقالته ليرد عليه " هل هذا معقول ...هو انا نصاب ولا حرامي "
وتابع انه فور ذهابه لـ اتحاد الكرة في اليوم التالي ساله احد افراد الامن عن موعد جمع متعلقاته وتسليم مفاتيح الغرفه واليوم تلقي خطاب بانهاء التعاقد وايقاف مستحقاته لحين التحقيق في ازمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين
وأكمل أنه تحدث مع سيد البنداري رئيس لجنه الانضباط الذي اخبره انه ليس له اي مسؤوليه في ازمة منتخب الشباب مشددا ان مجاهد لا يمنح ادوار لاي شخص حيث يقوم المدير التنفيذي يكتفي فقط بالتوقيع على القرارات
واختتم : " هل هذا هو التكريم لي ؟؟ انا قادم من نادي الزمالك الكبير مش من الشارع ؟؟؟ "
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم عنيف من محمود سعد ضد أحمد مجاهد عقب قرار إقالته ..تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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