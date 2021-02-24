وزير الرياضة يحضر منافسات اليوم الأول من بطولة كأس العالم للرماية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم "الأربعاء"، جزءًا من منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" بميادين نادى الصيد فرع 6 أكتوبر بحضور الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للرماية، محسن طنطاوي رئيس مجلس ادارة نادي الصيد، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

جاء حضور الوزير للمنافسات فى إطار دعمه وتشجيعه للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للرماية المشاركين فى البطولة، والاطمئنان على سير كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالبطولة على أكمل وجه تنسيقا مع اللجنة المنظمة للبطولة ومسئولى نادي الصيد.

وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة على متابعته المستمرة للبطولة، حتى تخرج بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر، لافتًا إلى أن حضور ٣١ دولة يؤكد ثقتهم الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية، ونجاحها في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

في نفس السياق قام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لميادين الرماية التي تستضيف منافسات البطولة، وحرص على مشاهدة الرامي عزمي محيلبة بطل منتخب مصر اثناء منافسات لعبة الاسكيت.

ورافق الوزير في جولته الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضي، محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة للأداء الرياضي وقطاع البطولة، وعدد من اعضاء مجلس ادارة نادي الصيد.

وتستضيف مصر كأس العالم للرماية "خرطوش" فى الفترة من 22 فبراير الجاري حتي 5 مارس المقبل مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 32 دولة ، وتتنوع المنافسات بين الإسكيت والتراب، وينقسم اللاعبون إلى فرق فردى رجال وفرق فردى سيدات وزوجي رجال وسيدات وزوجي مختلط.

وينافس المنتخب الوطني للرماية في البطولة في مسابقات التراب باللاعبين "أحمد توحيد زاهر وعبد العزيز محيلبة وأحمد قمر ومصطفى حنيش وإسلام أبو بكر ماجى عشماوى ونوريهان فوزان ونادين أيمن وسحر طلعت مصطفى و مريم طارق"، وفي مسابقات الإسكيت كلا من "عزمى محيلبة ومصطفى إسماعيل وسركيس مارتايان وإبراهيم محمد وكريم عصام وأميرة أبو شقة وزينب طارق وشهد أشرف ونغم أحمد عثمان".