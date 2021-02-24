إهانة للنادي.. الزمالك مش بيقف على حد .. آراء الجماهير حول بيع تيشرت فرجاني ساسي لتجديد عقده.. شاهد

تزايدت حدة الجدل حول تجديد التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وظهر وفاء جماهير النادي بعد خروج دعوات تطالب بتجديد عقد النجم التونسى من خلال عائدات بيع تيشيرت اللاعب.

عدسة دوت الخليج رصدت آراء جماهير كرة القدم حول المبادرة التي طرحها بعض جماهير نادي الزمالك حول بيع تيشرتات فرجاني ساسي عن طريق نادي الزمالك وتخصيص هذه الأموال لتجديد عقده مع الفريق.

وقال "محمد حسن " إن بيع تيشرتات فرجاني اهانة للنادي و لابد ان يتنازل فرجاني عن جزء من مستحقاته، و الزمالك مش بيقف على لاعب".

وأكد "اسماعيل حسين ان الزمالك صاحب الفضل الكبير علي فرجانى ساسي حيث ارتبط اسمه بالفارس الأبيض وحقق بطولتين من أصل ثلاث بطولات قارية في تاريخ اللاعب ولولا الزمالك لما نجح في تحقيق اي منهما.



وتابع " علي محمد " : يعني ايه نادي كبير زي الزمالك مش عارف يدفع مستحقات لاعب دي اهانة و مبدأ بيع التشيرتات مرفوض.

وعلق "هاني حسني" قائلا : بيع التيشرتات هيكون سقطة في تاريخ الزمالك والنادي مش هيقف علي حد ، بالرغم ان هناك فرق كبيرة عملت كدا بس انا شايف من الافضل اللاعب يستغني عن جزء من مستحقاته لو بيحب الزمالك .

واختتم" محمد حسن قائلا :نادي الزمالك له اسمه و تاريخه و من الافضل التخلي عن فرجاني ساسي ، لان مفيش حد كبير علي الزمالك واللعيب مهما كان اسمه و تاريخه هيتعوض.