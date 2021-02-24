الهلال السوداني يتعادل مع مازيمبي سلبيا بدوري أبطال أفريقيا

أخفق الهلال السوداني في حصد انتصاره الأول بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعات الثانية في المسابقة القارية.

وبقي الهلال، الذي بلغ نهائي البطولة عامي 1987 و1992، في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة، فيما احتل مازيمبي، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، المركز الثاني برصيد نقطتين.

كان الهلال يأمل في تعويض خسارته صفر / 2 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الأولى، لكنه عجز عن هز شباك مازيمبي، الذي تعادل في الجولة الافتتاحية بدون أهداف أيضا مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

يذكر أن المباراة الأخرى بتلك الجولة في المجموعة سوف تجرى يوم الأحد القادم بين فريقي شباب بلوزداد ، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، وضيفه صن داونز، الذي يتربع على الصدارة بثلاثة نقاط، بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وكانت المباراة قد تم نقلها إلى تنزانيا بدلا من الجزائر، بعدما رفضت السلطات الجزائرية استقبال صن داونز، بسبب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا بجنوب أفريقيا في الفترة الأخيرة.