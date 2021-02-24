أخفق الهلال السوداني في حصد انتصاره الأول بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعات الثانية في المسابقة القارية.
وبقي الهلال، الذي بلغ نهائي البطولة عامي 1987 و1992، في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة، فيما احتل مازيمبي، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، المركز الثاني برصيد نقطتين.
كان الهلال يأمل في تعويض خسارته صفر / 2 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الأولى، لكنه عجز عن هز شباك مازيمبي، الذي تعادل في الجولة الافتتاحية بدون أهداف أيضا مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري.
يذكر أن المباراة الأخرى بتلك الجولة في المجموعة سوف تجرى يوم الأحد القادم بين فريقي شباب بلوزداد ، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، وضيفه صن داونز، الذي يتربع على الصدارة بثلاثة نقاط، بالعاصمة التنزانية دار السلام.
وكانت المباراة قد تم نقلها إلى تنزانيا بدلا من الجزائر، بعدما رفضت السلطات الجزائرية استقبال صن داونز، بسبب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا بجنوب أفريقيا في الفترة الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال السوداني يتعادل مع مازيمبي سلبيا بدوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.