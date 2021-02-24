نثق بكم .. الاتحاد السكندري يدعم لاعبيه قبل مواجهة وادي دجلة

دعمت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق قبل مواجهة وادي دجلة غدا “ الخميس”٫ في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري : "نحن نثق بكم ودائما أقوى معا".

وأعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري عن قائمة الفريق التي سيواجه بها نظيره وادي دجلة يوم الخميس علي استاد الاسكندرية في المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ13 من منافسات الدوري الممتاز.

ويغيب عن الفريق الخماسي، خالد قمر، محمود رزق، صبري رحيل، عماد السيد،عطوة.

وجاءت القائمة كالتالي :-

محمد صبحي، صبحي سليمان، عمرو خليل،السيد سالم، داميون لوي, مانجا، مروان النجار، مروان عطية، كريم يحيي، هشام صلاح،حسام عاشور،الصباحي، عبدالغني محمد، احمد حجي، عبدالسميع، احمد راشد،عمار حمدي، كريم الديب،خالد الغندور،فوزي الحناوي ،رزاق سيسيه، روماريو، اوكوي.