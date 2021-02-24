نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية الجديد KSA Sports HD وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية الجديد KSA Sports HD يدخل ضمن قائمة قنوات السعودية الرياضية والتى تبث من الرياض ولديها حقوق عرض المباريات في الدوري السعودي ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لذلك لايخلو بيت عربي من ضبط تردد قناة السعودية الرياضية الجديد على جميع الأقمار الصناعي لمتابعة المباريات والأحداث الرياضية والبرامج التى تعرضها القناة على شاشتها لاسيما في الموسم الكروي الحالي الذي إعادة ترتيب الدوري السعودي مؤخرًا.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد KSA Sports HD

وقع تحديث على تردد قناة السعودية الرياضية الجديد في الأونة الأخيرة، جعل متابعي قناة السعودية الرياضية يبحثون عن التردد الجديد باعتبارها من أعراق القنوات الرياضية في العالم العربي وتحقق جماهيرية عريضة منذ انطلاقها منذ 19 عام، والمقر الرسمي للمجموعة قنوات السعودية يقع في العاصمة الرياض وهي مملوكة من وزارة الإعلام السعودية.

تردد قناة السعودية الرياضية HD على النايل سات

التردد 12284

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

التصحيح ⅚

الجودة HD

تردد قناة الرياضية السعودية على العرب سات

التردد 12149 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

ترتيب الدوري السعودي 2021

جاء ترتيب الدوري السعودي 2021 بعد هزيمة الهلال أمام النصر بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليعيد الترتيب ويكون على النحو التالي:

المركز الأول: الشباب برصيد 41 نقطة

المركز الثاني: الهلال برصيد 36 نقطة.

المركز الثالث: الأهلي برصيد 35 نقطة.

المركز الرابع: الاتحاد برصيد 32 نقطة.

المركز الخامس: الاتفاق برصيد 30 نقطة

المركز السادس: القادسية برصيد 29 نقطة.

المركز السابع: التعاون برصيد 28 نقطة.

المركز الثامن: النصر برصيد 28 نقطة.

المركز التاسع: الوحدة برصيد 27 نقطة

المركز العاشر: الفيصلي برصيد 26 نقطة.

المركز الحادي عشر: الفتح برصيد 25 نقطة

المركز الثاني عشر: الباطن برصيد 24 نقطة

المركز الثالث عشر: أبها برصيد 24 نقطة

المركز الرابع عشر: الرائد برصيد 22 نقطة

المركز الخامس عشر: ضمك برصيد 17 نقطة.

المركز السادس عشر: العين برصيد 15 نقطة.