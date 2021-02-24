نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ والقنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب بوشكاش أرينا مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي ضد بروسيا مونشينجلادباخ اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 في دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا الذي شهد بالأمس مباريات قوية في نفس الجولة جمعت فريق أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي الذي تمكن من تحقيق الفوز بهدف دون رد عن طريق جيرو، كما تمكن حامل اللقب بايرن ميونخ من دك شباك مضيفه لاتسيو على ملعبه الأولمبيكو برباعية مقابل هدف ليضع قدما في ربع النهائي، واليوم تختتم مباريات الذهاب في نفس الدور حين يلتقي فريق أتالانتا على ملعبه مع ريال مدريد في نفس إقامة موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي يلاقي مونشينجلادباخ في مباراة قوية يأمل فيها رفاق جوارديولا مواصلة النتائج المبهرة للفريق في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز في آخر 17 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي، وبطولتي الكأس في انجلترا، وآخر تلك الانتصارات كانت أمام أرسنال بهدف دون رد سجله رحيم سترلينج في المباراة التي أقيمت بالجولة الخامسة والعشرين من البريمرليج الذي حافظ السماوي على صدارة ترتيبه بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه اليونايتد، بينما في دوري الأبطال يأمل الفريق مواصلة مشواره الناجح في البطولة بعدما تمكن من تصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 126 نقطة متفوقا على بورتو البرتغالي، أولمبياكوس اليوناني، ومارسيليا الفرنسي.

فريق بروسيا مونشينجلادباخ يأمل في تحقيق فوز أمام السيت غائب عن الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري الألماني التي شهدت خسارة الفريق على ملعبه أمام كولن بهدف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل سلبيا خارج ملعبه أمام فولفسبورج، ثم خسر على ملعبه أمام ماينز بهدف مقابل هدفين ليفقد الفريق ثمانية نقاط متراجعا للمركز الثامن في جدول ترتيب البوندزليجا، بينما في دوري الأبطال يأمل الفريق الألماني في مواصلة مشواره الناجح بعد أن تمكن من تخطي مرحلة المجموعات بنجاح متفوقا على فريق شاختار الأوكراني بفارق الأهداف بعد تعادلهما في رصيد النقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ

20:00 توقيت غرينتش.

21:00 توقيت الجزائر، وتونس.

22:00 توقيت مصر، وفلسطين.

23:00 توقيت مكة المكرمة، والكويت.

القنوات الناقلة لمباراة السيتي وبروسيا مونشينجلادباخ

بي أن سبورت HD2.

تعليق: حفيظ دراجي.