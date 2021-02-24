بمشاركة 14 ناديا سحب قرعة دوري عام السلطنة للهوكي

سحبت يوم امس قرعة دوري عام السلطنة للهوكي للموسم الرياضي 2020/2021 بمشاركة 14 ناديا قسمت على ثلاث مجموعات حيث ضمت المجموعة الاولى اندية محافظة ظفار وهي النصر وصلالة وظفار والاتحاد والمجموعة الثانية اندية اهلي سداب ونزوى والبشائر والسيب ومسقط والمجموعة الثالثة اندية قريات ومجيس وبوشر ونادي عمان وصحار .

وسوف تنطلق منافسات الدوري يوم الخميس 11 مارس القادم ففي المجموعة الاولى يلتقي في المباراة الافتتاحية النصرمع ظفار في الساعة الرابعة عصرا على ملعب مجمع السعادة وفي المجموعة الثانية يدشن فريقي اهلي سداب ونزوى منافسات المجموعة وفي المجموعة الثالثة يلعب قريات مع مجيس وسوف تلعب منافسات الدوري بنظام الدوري من دور واحد يصعد الى الادوار النهائية من المجموعة الاولى الفريقين الحاصلين على المركزين الاول والثاني بينما يصعد من المجموعتين الثانية والثالثة الفرق الثلاث الحاصلة على المراكز الثلاثة الاولى في ترتيب كل مجموعة .

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