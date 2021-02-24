فهد الرئيسي يزور اللاعب نادر عوض للوقوف على حالته الصحية

قام فهد بن عبدالله الرئيسي الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد العماني لكرة القدم بزيارة لاعب منتخبنا الوطني نادر عوض للوقوف على حالته الصحية والاطمئنان عليه بعد العملية الجراحية التي أجراها على مستوى الرباط الصليبي، حيث نقل تحيات رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد متمنين له السلامة والشفاء العاجل.

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