طائرة السيب في مواجهة أهلي سداب والكامل والوافي أمام السلام في الطريق لنهائي درع الوزارة

يحسم اليوم طرفا نهائي مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضي والشباب في نسختها العاشرة وذلك من خلال لقاءات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي اهلي سداب مع السيب والكامل والوافي مع السلام وتقام المبارايات في الساعة السادسة مساء بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وصالة المجمع الرياضي بصحار.

ويلتقي نادي أهلي سداب ونادي السيب على صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في ٦ مساء، وصل أهلي سداب إلى هذا الدور بعد فوزه على نادي عبري بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وعلى نادي صحار بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط.

فيما وصل السيب لهذا الدور بعد فوزه على نادي عمان بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وعلى نادي صلالة بذات النتيجة.

الفريقان يعرفان بعضهما البعض، حيث سبق والتقيا هذا الموسم في مباراة جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١م ،استطاع السيب أن يفوز بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

يدخل السيب هذا اللقاء بصفته حاملاً للقب في النسخة التاسعة (الماضية) ولضمان الفوز والوصول للمباراة النهائية والدفاع عن لقبه الذي حققه أمام نادي الكامل والوافي بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين في ختام مسابقة درع الوزارة للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠م ويسعى لإضافة اللقب الثالث لخزينته بعد تحقيق اللقب في المواسم ٢٠١٨-٢٠١٩ و ٢٠١٩-٢٠٢٠م على التوالي.

فيما يسعى نادي أهلى سداب للفوز والوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة يذكر أن أهلي سداب أنهي دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١م في الترتيب الخامس.

الكامل والوافي والسلام

يلتقي الفريقان للمرة الثالثة في غضون أسبوع ولكن الحسابات تختلف هذه المرة، حيث سبق و فاز السلام في اللقاءات السابقة ضمن الدور التمهيدي لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١م ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة والتي انتهت بفوز نادي السلام بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط وفي المباراة النهائية لدوري الدرجة الأولى والتي انتهت ايضاً بفوز السلام بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين وتوج بذلك الفوز بلقب مسابقة الدوري.

يدخل السلام وعينه على كسب المباراة وضمان الوصول للعب المباراة النهائية أمام الفائز من مباراة أهلي سداب والسيب ويسعى السلام لاسترجاع اللقب الذي خطفه السيب في النسختين الثامنة والتاسعة ويسعى السلام اذا ما تمكن من الفوز في هذا اللقاء والوصول للمباراة النهائية لإضافة لقب رابع له في خزينته من خلال النسخة العاشرة لمسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١م حيث سبق للفريق الفوز باللقب لثلاثة مواسم متتالية في نسخها الخامسة والسادسة والسابعة في الأعوام ٢٠١٥-٢٠١٦ و ٢٠١٦-٢٠١٧ و٢٠١٧-٢٠١٨ فيما فقد لقب النسختين الثامنة والتاسعة في المواسم ٢٠١٨-٢٠١٩ و ٢٠١٩-٢٠٢٠م والتي فاز بها نادي السيب موسمين متتاليين.

فيما يدخل الكامل والوافي هذا اللقاء للفوز وضمان تكرار الوصول للمباراة النهائية لمسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة للعام الثاني على التوالي، حيث خسر اللقب في النسخة الماضية أمام السيب الذي تمكن من الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين في نهائي النسخة التاسعة ويدرك الكامل والوافي ان هذا اللقاء بمثابة الفرصة الأخيرة له اذا ما تمكن من الفوز والوصول للمباراة النهائية والتي سوف يلاقي فيها الفائز من مباراة أهلي سداب والسيب ويسعى الكامل والوافي للخروج بلقب مع نهاية هذا الموسم يسجله في مشوار مشاركته في هذه المسابقة وكذلك للتعويض عن خسارته في نهائي مسابقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١م التي انتهت بفوز السلام بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين، وصل الكامل والوافي لهذا الدور بعد أن فاز على نادي الاتفاق بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ونادي صحم بنفس النتيجة.