السفير البحريني: نجاح سباق البشائر يعكس اهتمام السلطنة بالموروث الأصيل

أشاد سفير مملكة البحرين لدى السلطنة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي بالتنظيم الرائع والنجاح الذي حققه مهرجان البشائر السنوي الرابع لسباق الهجن العربية الذي أقيم على ميدان البشائر.

وقال سعادة السفير إن المهرجان عكس مدى اهتمام السلطنة بهـذا الموروث الشعـــــبي الاصيل وما تحظــــــى به رياضـــــــــــة الهجن من رعاية ودعم من لدن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ومتابعة حثيثة من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان .

واشاد السفير البحريني بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لوفد مملكة البحرين المشارك في المهرجان، مضيفا أن مشاركة المملكة لاول مرة في هذا السباق هو نتاج للعلاقات الوثيقة والوطيدة بين البحرين والسلطنة في كافة المجالات وخاصة في مجال الرياضة، كما ثمن سعادته جهود اللجنة المنظمة في الترتيبات والاعداد لمهرجان البشائر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لكوفيد 19 وتهيئة كافة مرافق الميدان الذي أصبح صرحاً ومعلماً رياضياَ بما يضمه من مرافق ذات مواصفات عالمية تؤهله لاستضافة مهرجانات اقليمية ودولية.

وأكد السفير البحريني أن تنظيم السلطنة لسباق الهجن للسنة الرابعة على التوالي يعكس حرص السلطنة على غرس ثقافة رياضة سباقات الهجن في الأجيال المستقبلية لتظل باقية متوارثة فضلا عن ان تنظيم السباق يحمل في طياته قيما ومعاني سامية رياضية واجتماعية واقتصادية، كما بين أن سباقات الهجن العربية الأصيلة موروث خليجي يتوارثه الأبناء عن الأجداد وهم يتمسكون به إلى يومنا هذا وأن المملكة تدعم هذه الرياضة بهدف الحفاظ عليها لتظل باقية خالدة عبر الأجيال. واشار سفير مملكة البحرين لدى السلطنة الى ان هذه المسابقات الخليجية فرصة للتعارف والتلاحم والتقارب والتعاضد بين الاشقاء الخليجيين. وأعرب السفير البحريني عن تطلعه بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على كافة الاصعدة والمجالات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.