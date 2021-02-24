تشكيل اللجنة الرئيسية لمسابقة الأندية للإبداع الثقافي في إطار تطوير العمل وتجويد مخرجاته

مسقط -الوطن:

في إطار تطوير العمل وتجويد مخرجاته؛ أصدر صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الرئيسيّة لمسابقة الأندية للإبداع الثقافي برئاسة سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وعضوية كل من: مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي نائبًا للرئيس، ومدير عام الفنون، ومدير عام الشباب، ومدير دائرة الشؤون المالية ،ومدير دائرة الانشطة الادبية مقررا للجنة ، ويأتي إطلاق مسابقة الأندية للإبداع الثقافي للعام 2021/2022، لتكون امتدادًا لمسابقة الأندية للإبداع الشبابي التي وصلت إلى نسختها السابعة بنهاية العام المنصرم، وتكون الحلّة الجديدة للمسابقة في نسختها الثامنة محققة لطموح الوزارة في التطوير والتجديد والاستثمار وتجويد البرنامج، وفي تمكين العمل الثقافي بما يتواكب مع التوجهات الاستراتيجية لمختلف قطاعات الوزارة. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وبحضور جميع الأعضاء؛ وذلك لمناقشة المستجدات ودراسة تجويد المسابقة.

مسمى جديد .. توجه جديد

وفي سياق تطوير المسابقة، صرّح سعادة السيّد وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة ورئيس اللجنة الرئيسية للمسابقة عن المسمّى الجديد للمسابقة قائلاً: “الدور الذي تتخذه الوزارة حاليًا من تعزيز لدور الثقافة في المجتمع، ومن أجل خلق وعي ثقافي وتوازن في البرامج التي تقدمها الوزارة على الصعيدين الثقافي والرياضي؛ يجعل من المهم وجود مسابقة موجهة لقطاع الشباب والمهتمين بالثقافة في الأندية الشبابية والرياضية والثقافية المنتشرة في كافة محافظات السلطنة ومختلف ولاياتها، إذ تكون هذه المسابقة مرادفة للمسابقات الرياضية المحليّة”. ويضيف سعادته: “بما أن أكثر من 90% من برامج المسابقة المعمول بها في نسخها السبع الماضية هي برامج ثقافية أدبيًا وفنيًا وتقنيًا؛ جاء مقترح تعديل اسم المسابقة لتكون “مسابقة الأندية للإبداع الثقافي”. حيث جاء هذا التعديل بعد العمل على قرارات اللجنة المعنيّة بتقييم البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية في الوزارة التي تم تشكيلها في أكتوبر الماضي بقرار من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما أكّد أنّه : ونظرًا للدور الذي تقوم به الوزارة بإشرافها على الأندية في المحافظات، واختصاصاتها في كلا المجالين الثقافي والرياضي، فقد تمّ إعادة رسم الخارطة البرامجية لتتوافق مع مسؤوليات الوزارة، لتهدف بذلك “مسابقة الأندية للإبداع الثقافي” إلى تفعيل الدور الثقافي للأندية، واعتبار الأندية حاضنات للإبداع الثقافي، وتأهيل المشاركين في هذه المسابقة للمشاركة في الفعاليات العامة للوزارة كالمهرجانات المتخصصة والفعاليات التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني الأخرى”

الجدير بالذكر أنّ جوانب التطوير ستشتمل الفئات المستهدفة، ومجالات المسابقة، وآليّتها، ومرحلة ما بعد المسابقة.