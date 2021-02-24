تشكيل توتنهام أمام فولفسبرجر في الدوري الأوروبي

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لملاقاة فولفسبرجر النمساوي، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. وجاء تشكيل توتنهام كالآتي: في حراسة المرمى: جو هارت خط الدفاع: مات دوهيرتي - توبي ألدرفيرلد - إيريك داير - بين ديفيز خط الوسط: موسى سيسوكو - هاري وينكس - إيريك لاميلا - ديلي آلي خط الهجوم: بيرجوين - فينسيوس يذكر أن نادي توتنهام فاز ذهابًا على فولفسبرجر بالنمسا بأربعة أهداف مقابل هدف.

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