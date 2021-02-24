ميسي يقود برشلونة أمام إلتشي في الليجا

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني. وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن خط الدفاع: أوسكار مينجويزا - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: ليونيل ميسي - ترينكاو - مارتن برايثوايت. وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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