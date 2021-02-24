يشكل ثنائيًا رائعًا مع دونجا.. بيراميدز يرحب بـ ضم فرجاني ساسي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز ، عن حقيقة مفاوضاته مع فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"صدي البلد" ، ان كل ما تردد بشأن مفاوضتنا مع فرجاني ساسي عار تماما من الصحة .

وشدد المصدر ، علي ان بالتأكيد نتمني تواجد فرجاني ساسي فى صفوف بيراميدز بعد إنتهاء عقده مع الزمالك .

وتابع ، لو ضمنا فرجاني ساسي سوف يشكل ثنائية رائعه مع دونجا فى وسط الملعب وسيكون اقوي خط وسط فى افريقيا وليس فى الدوري المصري .