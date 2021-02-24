رئيس الجبلاية يحضر تدريبات منتخبي الشباب والناشئين

حضر أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم- رفقة عضوي الاتحاد، أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي- تدريبات منتخبي الشباب مواليد ٢٠٠٣، ومنتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦، اليوم، في المعسكر المفتوح باستاد القاهرة.

واطمأن مجاهد وعوض والشواربي على تحضيرات المنتخبين، من الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، ومنتخب الناشئين بقيادة مؤمن سليمان، وسير مرحلة التكوين للمنتخبين بالشكل المطلوب.

ويواصل منتخبا مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مؤمن سليمان، ومواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمود جابر- لليوم الرابع على التوالي- المعسكر التدريبي المفتوح خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ فبراير الجاري.

واستدعى جهاز منتخب ٢٠٠٦ ثمانية لاعبين بصفوف ناشئي الإسماعيلي على النحو الآتي: عبدالرحمن محمود ومحمود محمد أحمد ومهند عبدالعاطي إبراهيم وأحمد عاطف سلامة خلف الله ويوسف محمد عبدالله ومحمد عبدالسميع وبشار أشرف ومحمد سيد أحمد رجب.

كما استدعى منتخب مصر مواليد ٢٠٠٣ قائمة مكونة من ٩ لاعبين بنادي إنبي جاءت على النحو التالي :

خالد عبد العال محمد

محمد حمدى إبراهيم

أحمد رشدى شحات

أحمد محمد فتحي الشهير بميسى

أحمد نادر حواش

عمر رضا عبد المجيد

محمد صلاح مسلم والملقب بكباكا

محمود فرحات السيد

علوان محمد أحمد

وبدأ الخميس الماضي منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال المعسكر مفتوح الجارى.