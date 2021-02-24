تصحيح المسار ومصالحة الجماهير.. الاتحاد السكندري يخوض التدريب الأخير استعدادا لدجلة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مرانه الأخيرة استعدادا لمواجهة وادي دجلة غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص حسام حسن، المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين لتصحيح المسار والتخلص من الأخطاء الدفاعية والتركيز على الجوانب التكتيكية.

وطالب حسام حسن، لاعبي الفريق، بتحقيق الفوز على وادي دجلة ومصالحة الجماهير ورئيس النادي بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب تراجع أداء الفريق.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي سيواجه بها نظيره وادي دجلة يوم الخميس على استاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري الممتاز.

ويغيب عن الفريق الخماسي

خالد قمر، محمود رزق، صبري رحيل، عماد السيد، عطوة.

وجاءت القائمة كالتالي :-

محمد صبحي،صبحي سليمان،عمرو خليل،السيد سالم،داميون لوي,مانجا،مروان النجار،مروان عطية،كريم يحيي،هشام صلاح،حسام عاشور،الصباحي،عبدالغني محمد،احمد حجي،عبدالسميع،احمد راشد،عمار حمدي،كريم الديب،خالد الغندور،فوزي الحناوي،رزاق سيسه،روماريو،اوكوي.