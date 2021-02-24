توتنهام يتقدم على فولفسبرجر بهدف نظيف في الدوري الأوروبي

تقدم فريق توتنهام الإنجليزي على نظيره فولفسبرجر النمساوي بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه ديلي آلي في الدقيقة العاشرة بمقصية رائعة، بعد تلقيه كرة عرضية من مات دوهيرتي، ليقوم باستلام الكرة وتسديدها ببراعة.