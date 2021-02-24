بعد اهتمام جالاتا سراي .. 3 أسباب تكشف موقف الأهلي بشأن الاستغناء عن ديانج

علم دوت الخليج موقف مسؤولي النادي الأهلي تجاه الأنباء التي ترددت بشأن اهتمام نادي جالاتا سراي التركي بالتعاقد مع لاعب الوسط أليوديانج ، حيث لم يتطرق أحد لهذا الأمر لعدة أسباب ، أولها ان الأمر ليس رسميا بل مقتصر على بعض التقارير الصحفية ، ثانيا أن القلعة الحمراء متمسكة باللاعب والذي تم تمديد عقده لـ5 سنوات قادمة.

السبب الثالث أنه في حالة وجود عرض رسمي لأي لاعب سيتم دراسته بناء على رؤية ورغبة المدير الفني ، بيتسو موسيماني ، والذي أعلن سابقا أنه متمسك بجميع عناصر الفريق.

وكشفت تقارير صحفية تركية اليوم الأربعاء، بأن النجم المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، لفت أنظار فريق الكشافة بجالاتا سراي التركي.

وقالت صحيفة "Takvim" التركية أن جالاتا سراي وجه أعينه نحو هدف جديد في الدوري المصري، وهو أليو ديانج لاعب الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الكشافة في جالاتا سراي قدم تقريرًا إيجابيًا للغاية للجهاز الفني للفريق، عن ديانج البالغ من العمر 23 عاما.

وأتمت، بأنه من المنتظر أن يحدد فاتح تريم مدرب جالاتا سراي الموقف تجاهه، وفي حالة أن يبدي رغبته بضمه، سيبدأ جالاتا سراي في الدخول في مفاوضات مع مسؤولي القلعة الحمراء.

يذكر أن ديانج انتقل إلى الأهلي، مقابل 1.1 مليون يورو قادما من مولودية الجزائر، وتصل القيمة التسويقية له لـ 4 ملايين يورو، وهو لديه عقد مع الأهلي حتى عام 2026.