موقف إنساني.. وزير الرياضة يكرم الطفل إبراهيم محيسن ويمنحه شنطة ملابس رياضية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطفل ابراهيم محيسن المعروف إعلاميا بالطفل مبتور الذراعين الموهوب كرويًا، وقرر منحه شنطة ملابس رياضية كاملة، وذلك بديوان عام الوزارة.
أكد وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لا تدخر جهدًا فى سبيل مساعدة أبنائها من النشء والشباب ورعايتهم، في إطار تحمل الوزارة لدورها المجتمعي، ورعاية الشباب والموهوبين، وخلق البرامج المتنوعة لرعايتهم وحمايتهم في المجتمع، ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية، مثنيًا على الطفل ابراهيم الذي ضرب مثالا فى التحدى وعدم الاستسلام للظروف وممارسة هوايته وتحقيق حلمه.
وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد منح في لقاء سابق عضوية بمركز شباب بلبيس، للطفل إبراهيم محيسن، مع التوجيه بتأسيس فريق لذوى القدرات الخاصة فى المركز، كما قام الدكتور أشرف صبحي بالتواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن من أجل مساعدة الطفل وتوفير إمكانية تركيب أطراف صناعية، ودراسة الحالة بصفة عامة وتوفير كافة احتياجاته.
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