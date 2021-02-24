استمرار غياب عبدالله السعيد .. إعلان قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الجونة في الدوري المصري الممتاز. ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٤ من الدوري الممتاز. وجاءت اختبارات المدير الفني على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - أحمد توفيق خط الهجوم: محمود وادي - دييجو رولان - دودو الجباس وبإعلان القائمة تأكد استمرار غياب عبد الله السعيد عن مباريات الفريق

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