ستيرلنج يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد مونشجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام بوروسيا مونشجلادباخ الألماني، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كالآتي: في حراسة المرمى: إديرسون مواريش خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - برناندو سيلفا - فيل فودين خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش أرينا ببودابست المجرية.

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