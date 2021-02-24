الفرعون يواصل التوهج عالميًا.. محمد صلاح يتساوى مع نيمار ويتخطى دي بروين وماني

ظهر اسم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في قائمة أغلى لاعبي العالم وفقًا لشبكة KPMG المتخصصة في احصائيات كرة القدم، حيث حل الفرعون في المرتبة السادسة في القائمة بقيمة 115 مليون يورو، وهو ما يوازي نحو ملياري جنيه و180 مليون جنيه.
وجاء في مقدمة القائمة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 185 مليون يورو، يليه هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي بقيمة 125 مليون يورو.
وحل ثالثًا في القائمة رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي بقيمة 125 مليون يورو أيضًا، وجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني في المرتبة الخامسة بقيمة 118 مليون يورو.
وتساوى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ومحمد صلاح لاعب ليفربول وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الذين تصل قيمتهم التسويقية الى 115 مليونا.
واحتل البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي المركز الثامن بقيمة 114 مليون يورو، وترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول تاسعًا بقيمة 111 مليونا، وأخيرًا حل عاشرًا السنغالي ساديو ماني بقيمة 110 ملايين يورو.
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