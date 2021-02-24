خاص.. خالد قمر يحسم جدل خلافه مع حسام حسن وسر تراجع نتائج الاتحاد السكندري

قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استبعاد خماسي الفريق "عماد السيد وخالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوة من التدريبات الجماعية والتدريب بشكل منفرد وعدم التواجد في المعسكر المغلق المنعقد حاليا استعدادا لمواجهة وادي دجلة وٌإنبي.

وتحدث خالد قمر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن سبب استبعاد خماسي الفريق من قائمة المعسكر المغلق ونفي كافة الأقاويل المنتشرة حول وجود خلاف فني مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأعرب خالد قمر في تصريحات خاصة لصدي البلد" عن احترام الخماسي المستبعد لقرار الجهاز الفني لقيادة حسن من قائمة المعسكر المغلق مشيرا إلي تواجدهم داخل استاد الإسكندرية غدا " من أجل مؤازرة اللاعبين خلال مواجهة وادي دجلة.

وأشار خالد قمر إلي وجود تعاون بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وكافة لاعبي الفريق دون وجود خلافات متابعا:" نحترم قرارات الجهاز الفني وحسام حسن يقدم كافة مالديه تجاه لاعبي الفريق .

وعن سبب الهزيمة المفاجئة آمام نادي آسوان بثلاثة أهداق مقابل هدف قال خالد قمر :" نحترم فريق أسوان ولكن تهاون اللاعبين ورؤيتهم لسهولة المباراة سبب الهزيمة.

وأكد خالد قمر أن كافة لاعبي الفريق يأملون في تحقيق الفوز واللقاءات المقبلة من أجل مصلحة الجماهير والجهاز الفني ورئيس النادي الذي يقدم كافة التدعيمات للفريق الأول .

وأكمل:" نأمل في التواجد في المربع الذهبي ولدينا القدرة علي تحقيق ذلك في ظل وجود بعض المؤجلات للفريق ".

وعن بطولة كأس مصر للموسم الحالي أكد خالد قمر أن البطولة من أولويات جميع اللاعبين وسنقدم كافة مالدينا من أجل تحقيقها وإسعاد الجماهير"٫