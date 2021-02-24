توتنهام يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي برباعية في شباك فولفسبرجر

تأهل فريق توتنهام الإنجليزي لدور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي، بفوزه على نظيره فولفسبرجر النمساوي بأربعة أهداف نظيفة، في في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي.

هدف المباراة الأول أحرزه ديلي آلي في الدقيقة العاشرة بمقصية رائعة، بعد تلقيه كرة عرضية من مات دوهيرتي، ليقوم باستلام الكرة وتسديدها ببراعة.

وفي الشوط الثاني، سجل كارلوس فينسيوس الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة الخمسين، أعقبه جاريث بيل بهدف ثالث في الدقيقة 73.

واختتم فينسيوس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 83.