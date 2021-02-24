توتنهام أول الواصلين إلى دور الـ16
حجز توتنهام الإنجليزي مقعده في دور الستة عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه وولفسبيرغر النمساوي، في إياب دور الـ32 من المسابقة.
واستفاد توتنهام من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4 - 1، ليتأهل للدور المقبل بفوزه بمجموع المباراتين 8 - 1. وتقدم توتنهام في الدقيقة العاشرة عن طريق ديلي إلي، قبل أن يضيف كارلوس فينسيوس الهدف الثاني في الدقيقة 50.
وفي الدقيقة 73 أضاف غاريث بيل الهدف الثالث، قبل أن يسجل فينسيوس الهدف الثاني له والرابع لتوتنهام في الدقيقة 83. وتستأنف غدا الخميس باقي مباريات دور الـ32 من المسابقة.
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