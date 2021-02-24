تشكيل أتالانتا أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كشف جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل أتالانتا كالآتي: في حراسة المرمى: بييرلويجي جوليني. الدفاع: بيرات دجيميستي – كريستيان روميرو – رافاييل تولوي. الوسط: روبن جوسينس – ريمو فرولير – مارتن دي رون – خواكيم مايهلي - ماتيو بيسينا. الهجوم: ثوفان زاباتا – لويس موريال.

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