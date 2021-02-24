محمد صلاح ضمن قائمة أغلى لاعبي العالم.. ومفاجأة في استمرار كلوب مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن هناك شكوكا حول استمرار يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول في موقعه كـ مدرب، بعد النتائج المتعثرة للفريق.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن كلوب قد لا يستمر مع ليفربول حتى نهاية عقده الحالي، حيث من الممكن أن يرحل في صيف 2022؛ وأن هناك فرصة 68% لرحيل كلوب عن ليفربول وتوليه مسؤولية تدريب منتخب ألمانيا خلفًا لـ يواكيم لوف.
وظهر اسم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في قائمة أغلى لاعبي العالم وفقًا لشبكة KPMG المتخصصة في احصائيات كرة القدم، حيث حل الفرعون في المرتبة السادسة في القائمة بقيمة 115 مليون يورو، وهو ما يوازي نحو ملياري جنيه و180 مليون جنيه.
وجاء في مقدمة القائمة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 185 مليون يورو، يليه هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي بقيمة 125 مليون.
وحل ثالثًا في القائمة رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي بقيمة 125 مليون يورو أيضًا، وجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني في المرتبة الخامسة بقيمة 118 مليون يورو.
وتساوى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ومحمد صلاح لاعب ليفربول وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الذين تصل قيمتهم التسويقية الى 115 مليون يورو.
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