ميسي يسجل هدفين.. برشلونة يكتسح إلتشي بثلاثية في الليجا

فاز فريق برشلونة على نظيره إلتشي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني.
ميسي افتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 48 بعد جملة من التمريرات مع برايثوايت.
عاد ميسي بعد ذلك في الدقيقة 69 ليضيف الهدف الثاني للبارسا بعد مراوغته دفاعات إلتشي، قبل أن يؤكد جوردي ألبا انتصار الفريق الكتالوني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 50 في المركز الثالث، وتوقف رصيد إلشي عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
خط الدفاع: أوسكار مينجويزا - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا
خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرانكي دي يونج - بيدري
خط الهجوم: ليونيل ميسي - ترينكاو - مارتن برايثوايت.
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