شاهد.. ميسي يطلب قميص حارس إلتشى.. ورد فعل غريب من الأخير

انتهت مباراة فريقي برشلونة وإلتشي، المؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني، بفوز البارسا بثلاثة أهداف دون مقابل.

أهداف المباراة أحرزها ليونيل ميسي في الدقيقتين 48، 67، وجوردي ألبا في الدقيقة 73، ليحقق البارسا نقاط المباراة الثلاث.

وعقب المباراة، توجه ليونيل ميسي لمصافحة إيدجير باديا حارس مرمى إلتشي، وطلب منه مبادلة القمصان، ليتفاجأ الأخير بذلك الطلب وكأنه لم يصدق نفسه، وهو الأمر الذي التقطته عدسات المصورين.