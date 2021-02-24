نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مانشستر سيتي ومونشنغلادباخ اليوم.. الأزرق السماوي يتقدم بهدف سيلفا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ اليوم ، حيث يلعب الفريقين اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021 لحساب مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 ونرصد عبر هذا التقرير نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ اليوم من خلال تغطية كاملة ومستمرة اللقاء الذي سيطالب فيه كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وخطف النقاط، ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ اليوم نرصدها لكم كتابياً، فهناك الكثير من عشاق كرة القدم يتابعون الآن ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ اليوم.

ملخص نتيجة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة السعودية، فيما تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ اليوم في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، ونتابع خلال هذه المقالة ملخص نتيجة مانشستر سيتي ومونشنغلادباخ اليوم في دوري أبطال أوروبا.

أهداف مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ

مان سيتي برناندو سيلفا دقيقة 21 مونشنغلادباخ

ونشرت عدد من الصحف الرياضية منذ قليل قبل بداية المباراة التشكيلة التي سيلعب بها مان سيتي أمام مونشنغلادباخ في دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 حيث استقر مانشستر سيتي على تشكيل فريقه لمواجهة مونشنغلادباخ اليوم والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون

في خط الدفاع: جواو كانسيلو – كايل ووكر – روبين دياش – إيميرك لابورت.

في خط الوسط: رودري – جوندوجان – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس – رحيم ستيرلينج – فيل فودين

ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ

نتابع الآن ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ، ويسعى المان سيتي في لقاء مونشنغلادباخ اليوم لتحقيق الفوز من أجل كسب النقاط والتقدم درجة من أجل التأهل للدور المقبل، ملخص أهداف مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ اليوم.

انطلاق الشوط الأول: رجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين.

دقيقة 5: بداية هجمة قوية من جانب عناصر مان سيتي والبحث عن تسجيل هدف التقدم.

دقيقة 29: جوووووول رائع لصالح مان سيتي عن طريق اللاعب برناندو سيلفا.