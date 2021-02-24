حوكمة الأندية والتخطيط السليم في لقاءات الوزارة بأندية جنوب الشرقية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي : قامت لجنة من إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية بزيارة لاندية جعلان بولاية جعلان بني بوحسن والوحدة بولاية جعلان بني بوعلي وذلك برأسة الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير الإدارة وعضوية رؤساء الأقسام هدفت الزيارة الى مناقشة الجوانب الإدارية والمالية ومتابعة المشاريع والصيانة وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا مع مجلس ادارة الناديين تم خلاله التطرق الى حوكمة الأندية وأهمية التخطيط السليم لتلافي وقوع النادي في ازمة مديونيات تعرقل عمل الادارة المستقبلية والحديث عن الجمعيات العمومية والعزوف وضرورة تفعيل اللجان الشبابية لتفعيل الجوانب الثقافية واكتشاف المواهب في الولاية

وأكد الشيخ ناصر السناني مدير الادارة ان هذه الزيارات الميدانية تنعكس ايجابا في رفع مستويات الأداء من خلال معرفة سير العمل والمشاريع المنفذة والوقوف على آخر المستجدات والأعمال الاستثمارية ورفع المقترحات والملاحظات والاستماع الى الآراء بين الطرفين.

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