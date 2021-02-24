اتحاد اليد يحدد موعد عقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد موعد عقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية وذلك يوم الخميس 18 مارس القادم بفندق سيتي سيزن الخوير استناداً للمادة (22) من النظام الأساسي للاتحاد وذلك برئاسة الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد بحضور اعضاء مجلس الادارة ورؤساء وممثلي الاندية .

وقد وجه مجلس إدارة الاتحاد الدعوة كافة الأندية الأعضاء و التي تنطبق عليها المادة (17) من النظام الأساسي للاتحاد لحضور هذا الاجتماع، حيث طالبهم بتجديد عضوياتهم حتى يحق لهم حضور الاجتماعين، حيث سيكون الاجتماع الاول اجتماع الجمعية العمومية العادية في الساعة الخامسة مساءً واجتماع الجمعية العمومية غير العادية ( السادسة والنصف مساءً ).

واستناداً للمادة (32) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة اليد فإن الاجتماع يكون صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور ( النصف + 1) فإذا لـــم تتوافر هذه الأغلبية حتى الساعة الخامسة والنصف يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في تمام الساعة السادسة من نفس اليوم، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور (ربع) عدد الأعضاء العاملين الذين لهـم حق التصويت لمناقشة جدول الأعمال الخاص بالاجتماع .

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